Sea Of Thieves: aumenta il successo su Steam

Abbiamo già menzionato la settimana scorsa di come il titolo piratesco di Rare, Sea Of Thieves, stesse scalando la vetta su Steam. A distanza di una settimana da quel picco di 41.110 giocatori e a poco meno di due settimane dal suo debutto sulla piattaforma Valve, l’opera ultima di Rare continua a sorprendere sul numero di utenti.

C’è da dire che Rare e Microsoft hanno sicuramente fatto un’ottima scelta quando hanno deciso di portare tra i vari titoli della divisione Xbox, anche Sea Of Thieves, non rilegandolo esclusivamente al Microsoft Store per la piattaforma PC. Questa scelta ha fatto si di unificare la popolazione tra Xbox, PC (chi prima giocava tramite il Microsoft Store) ed ora Steam. E sono proprio i numeri di Steam a far parlare. Nella giornata di ieri è stato raggiunto il picco di 59,404 giocatori, quasi 20 mila utenti in più rispetto alla settimana scorsa.

Il titolo d’avventura a tema piratesco ha venduto, solo su Steam, 2 milioni di copie in meno di due settimane. Ciò lo si potrebbe dare come merito, in parte, al rilascio della Master Chief Collection, che va ancora completandosi in questi mesi, su Steam. Probabilmente ha dato un boost a tutte le IP che Microsoft faceva fatica a portar sù. In ogni caso, vi ricordiamo che Sea Of Thieves è disponibile su PC ed Xbox One, anche tramite Xbox Game Pass.