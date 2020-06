Foreclosed: annunciato il titolo fumettoso-cyberpunk

Foreclosed è la nuova fatica realizzata da Merge Games e Antab Studio. Mescolando un’incredibile estetica fumettosa all’azione cyberpunk, in un quadro stilistico che ammicca alla graphic novel, i due studi hanno consegnato al mondo il loro nuovo, sorprendente, action shooter futuristico. Rivelato in anteprima durante il Summer of Gaming Show di IGN, facendo mostra di sé attraverso un primo gameplay reveal e un’intervista agli sviluppatori, Foreclosed è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch e arriverà nel 2021.

Ispirato a saghe iconiche come quelle di Deus Ex e Max Payne, e alla graphic novel di Frank Miller “Hard Boiled”, Foreclosed è un impressionante sfoggio d’azione story-driven durante il quale il giocatore avrà dalla sua le abilità del proprio impianto neurale, un’arma all’avanguardia, e un ricco albero dei poteri, il tutto amalgamato da un’estetica cyberpunk a fumetti ricca di stile.

Foreclosed si avvale di una combo vincente tra l’interattività tipica dei videogiochi e la grafica dei fumetti, assieme ad un sistema di combattimento vario e super tecnologico! Grazie alle cutscene interattive e alla naturalezza con cui si alternano stili di gameplay differenti, il giocatore avrà davvero modo di sentirsi un eroe dei fumetti.