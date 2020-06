Animal Crossing New Horizons: la vendita di abitanti può portare al ban

Animal Crossing New Horizons è uno dei titoli di Nintendo Switch con più successo di sempre, avendo dominato le classifiche per interi mesi dal suo lancio. Questa popolarità, unita al fatto che molti oggetti e soprattutto personaggi sono difficili da trovare in una normale partita, ha portato alla nascita di siti e gruppi dedicati alla vendita e al commercio di questi. Tutto, ovviamente, in cambio di soldi veri. In giro per il mondo sono stati segnalati numerosi casi in cui certi abitanti arrivano a costare tra i 45 e i 75 dollari.

Purtroppo per chi ha fondato un piccolo business su Animal Crossing New Horizons, Nintendo ha recentemente dichiarato che lo scambio di personaggi e oggetti con soldi reali viola i Termini di Servizio del gioco. Le conseguenze per chi effettua questo tipo di vendite potrebbero quindi risultare in sospensioni se non addirittura la cancellazione diretta del proprio account. Il colosso giapponese ha confermato di star investigando a fondo sulla questione, e che le punizioni per i trasgressori varieranno da caso a caso.