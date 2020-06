JUMP FORCE: ecco quando arriverà su Nintendo Switch

JUMP FORCE Deluxe Edition, titolo della Bandai Namco, sta per arrivare finalmente anche per Nintendo Switch. Il gioco è disponibile già per PlayStation 4, Xbox One e PC, e dal 28 agosto sarà possibile lottare con il proprio personaggio preferito ovunque si voglia.

“I più famosi eroi dei manga vengono gettati su un nuovo campo di battaglia: il nostro mondo. Unita per combattere la più pericolosa delle minacce, la Jump Force reggerà le sorti dell’intera umanità. Crea il tuo avatar e tuffati in una storia originale combattendo assieme ai più potenti eroi di DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, BLEACH, HUNTER X HUNTER, YU-GI-OH!, YU YU HAKUSHO, CAVALIERI DELLO ZODIACO e molti altri ancora. O prova la sala d’attesa online per sfidare gli altri giocatori e scoprire una vasta gamma di modalità e attività.”

JUMP FORCE Deluxe Edition include tutti i personaggi del Character Pass 1, potete trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale della Bandai Namco. Se invece non conoscete ancora questo titolo, potete trovare qui la nostra recensione.