Gli sviluppatori di A Way Out annunceranno un nuovo progetto all’EA Play Live 2020

Nel corso delle recenti ore, sono arrivate delle notizie piuttosto interessanti, specialmente a tutti coloro che hanno apprezzato A Way Out, avventura disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Hazelight, software house responsabile della realizzazione del titolo appena citato, hanno fatto sapere che all’EA Play Live annunceranno un nuovo progetto, forse legato allo stesso genere.

Al momento è difficile sapere di cosa potrebbe trattarsi, ma sicuramente gli sviluppatori di A Way Out ci stupiranno all’evento digitale in questione. Vi ricordiamo che L’EA Play Live inizierà nella giornata del 18 giugno all’1:00 italiana. Voi cosa vi aspettate da Hazelight?