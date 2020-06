Iron Harvest: disponibile il preordine, da domani la demo

King Art Games ha da poco annunciato che è possibile pre-ordinare Iron Harvest attraverso Steam, GOG o Epic Store Games. Per l’occasione il team tedesco ha pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Iron Harvest è uno strategico in tempo reale ispirato ai classici del genere, che arriverà su PC il primo settembre 2020 dopo una campagna crowdfunding su Kickstarter che aveva portato quasi un milione trecentomila dollari. Se volete sapere qualcosa in più sul gioco vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra anteprima pubblicata il mese scorso.

Oltretutto, è stato anche pubblicato un altro video che fa sapere che dal 16 al 22 giugno (per lo Steam Game Festival) sarà possibile scaricare la demo, che darà la possibilità ai giocatori di testare il multiplayer o le schermaglie contro l’I.A.

Queste le caratteristiche del titolo sulla pagina Steam:

“Iron Harvest è un gioco strategico in tempo reale (RTS) ambientato in una realtà alternativa del cosiddetto “1920+”, subito dopo la fine della Grande Guerra. Il gioco consente di controllare dei mech giganteschi, in una combinazione di epiche campagne per giocatore singolo e in coop, nonché di scontri sul campo di battaglia ricchi di azione per chi preferisce la modalità multigiocatore: Iron Harvest è il classico gioco strategico in tempo reale che i fan aspettavano da tempo.

La tradizione fa a pugni con il progresso scientifico e tecnologico, mentre l’Europa sta ancora tentando di riprendersi dopo le brutali battaglie della Guerra Mondiale. Le città sono in fase di ricostruzione e nelle campagne è iniziata l’era della Raccolta del ferro. Gli agricoltori trovano i resti delle maestose e lente macchine da guerra usate nei combattimenti sui campi di battaglia della Grande Guerra.

In mezzo a tutto questo trambusto, emerge una nuova minaccia che metterà a rischio l’esistenza stessa dell’Europa. Forze segrete utilizzano ogni risorsa possibile per destabilizzare interi Stati, allo scopo di dare nuovamente fuoco al mondo e, infine, prenderne il controllo.”