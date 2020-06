The Division 2: il nuovo aggiornamento arriverà domani

Massive Entertainment ha portato con sé diverse novità in arrivo per The Division 2, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Nel corso delle ultime ore, l’azienda ha fatto sapere che l’opera riceverà da domani un nuovo aggiornamento, grazie al quale farà partire la prossima stagione dal 23 giugno.

Inoltre, come se non bastasse, in The Division 2 verrà introdotto nella giornata del 30 giugno un nuovo Raid, intitolato Operation Iron Horse. Infine, l’opera vedrà il debutto di nuovi bersagli, due esotiche inediti e nuovi set inerenti all’equipaggiamento del proprio Agente della Divisione.