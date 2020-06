Windjammers 2: demo disponibile da domani 16 giugno

Il team Dotemu ha annunciato che, per lo Steam Game Festival, dal 16 al 22 giugno, sarà possibile scaricare e testare Windjammers 2 con una demo. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

In questa versione di prova saranno disponibili 3 personaggi (Wessel, Sophie De Lys e Max Hurricane) e 3 arene (Beach, Stadium e Ring) e sarà possibile testarlo sia in multiplayer locale che online.

Ricordiamo che il seguito del titolo che debuttò su NEOGEO 26 anni fa, arriverà durante questo 2020 su PC, Google Stadia e Nintendo Switch, ma ancora non c’è una data precisa.