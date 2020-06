Annunciato Star Wars Squadrons al Summer Game Fest

Electronic Arts, Motive Studios e Lucasfilm sono lieti di annunciarvi Star Wars: Squadrons, un’esperienza immersiva di combattimento dogfight in prima persona, ambientata nell’amata galassia di Star Wars. Star Wars Squadrons presenterà avvincenti combattimenti multigiocatore 5v5, monumentali battaglie tra la flotta e una storia originale ambientata durante gli ultimi giorni dell’Impero Galattico, oltre che l’ascesa della Nuova Repubblica dopo gli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Il lancio è previsto il 2 ottobre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Pc tramite Origin, Steam e Epic Games Store, e sarà fruibile tramite la realtà virtuale (VR) su Playstation 4 e PC con supporto al cross-play. Sintonizzati su EA Play Live il 18 giugno alle 1.00, per scoprire il gameplay di Star Wars: Squadrons.

Ecco le dichiarazioni di Ian Frazier, Creative Director di Motive Studios:

Abbiamo creato questo gioco per tutti i fan di Star Wars che sognano da sempre di volare attraverso la galassia a bordo del loro starfighter preferito. “Grazie alla collaborazione dei team di Motive e Lucasfilm, siamo stati in grado di creare un’esperienza di caccia stellare ad alta fedeltà, con una trama autentica che invita i fan di Star Wars a esplorare angoli della galassia mai visti fino ad ora a bordo della loro navicella spaziale. Siamo entusiasti di mostrare tutto questo, questa settimana su EA Play Live.

In Star Wars Squadrons, i giocatori si arruoleranno come piloti di caccia stellari, entrando direttamente nelle cabine di pilotaggio degli iconici caccia stellari, sia della flotta della Nuova Repubblica, che di quella Imperiale. Pianificheranno schermaglie con il loro squadrone nella sala riunioni, prima di affrontare battaglie spaziali in tutta la galassia. I giocatori si impegneranno in lotte interstellari strategiche multigiocatore 5v5, con l’obiettivo di demolire la nave avversaria ammiraglia nelle battaglie a flotte, e proveranno il brivido del combattimento multiplayer in prima persona, mentre lavorano con il loro squadrone per sconfiggere quanti più avversari possibili durante la dogfight. I piloti trionferanno come squadra, migliorando la composizione del loro team in base ai progressi, schiacciando i loro avversari e raggiungendo gli obiettivi sia attraverso luoghi noti, sia attraverso luoghi mai visti prima, tra cui il gigante gassoso di Yavin Prime e la luna in frantumi di Galitan.

Star Wars Squadrons offrirà ricche opzioni di personalizzazione cosmetica e di gioco, con premi e bonus guadagnati esclusivamente attraverso il gioco. Man mano che i giocatori salgono di livello, guadagnano componenti come armi, scafi, motori e scudi per personalizzare la loro cabina di pilotaggio, gli esterni delle navicelle e l’aspetto del loro pilota. Inoltre, i giocatori potranno fare squadra con i loro amici e giocare contro gli altri giocatori indipendentemente dalla piattaforma, poiché il cross-play sarà supportato su Xbox One, PlayStation 4, PC e VR.

Star Wars Squadrons presenterà anche una storia per singolo giocatore che darà vita a diversi eventi a seguito della Battaglia di Endor, quando l’Alleanza Ribelle ha distrutto con successo la Morte Nera II. Attraverso la storia, i giocatori impareranno cosa significa essere un pilota, mentre combattono dalle prospettive alternate di due conducenti personalizzabili, uno a servizio dell’eroico squadrone Vanguard della Nuova Repubblica, e l’altro inserito nel temibile squadrone Titan dell’Impero Galattico. La storia autentica presenta un cast diversificato di personaggi originali, nonché alcuni cameo di volti familiari nella galassia di Star Wars.

Star Wars Squadrons è ora disponibile per il pre-ordine e approderà nei negozi al dettaglio e digitali il 2 ottobre a 39,99 €. Gli abbonati EA Access e Origin Access Basic possono godere fino a 10 ore di gioco all’avvio, insieme al 10% di sconto sull’acquisto del gioco completo. Gli abbonati a Origin Access Premier avranno pieno accesso a Star Wars Squadrons su PC insieme a tutti i vantaggi di Basic se si abbonano.