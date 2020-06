No Time to Die: la data di uscita è stata anticipata

No Time to Die, il nuovo film di James Bond diretto da Cary Fukunaga e interpretato da Daniel Craig nella sua apparizione finale come agente 007, era originariamente previsto per l’uscita al cinema il 10 aprile. Fu uno dei primi film ad essere costretto a modificare i suoi piani nei primi giorni della pandemia di coronavirus, con una nuova data di uscita annunciata all’inizio di marzo, e prevista il 25 novembre 2020.

Ora, grazie ad un tweet dell’account Twitter ufficiale di James Bond, sembra che la data di uscita di No Time to Die sia stata spostata di nuovo, un po’ prima del previsto. Il tweet rivela che La venticinquesimo film di Bond arriverà nel Regno Unito il 12 novembre, mentre il 20 novembre 2020 negli Stati Uniti.

La nuova data di uscita di No Time to Die suggerisce i desideri di MGM, EON e Universal, di beneficiare di questo film di Bond durante il periodo in cui si spera di poter ripartire con la completa visione in sala al cinema. Warner Bros. sta prendendo saldamente le redini del box office estivo con un rilascio alla fine di luglio per Tenet e il botteghino autunnale con Wonder Woman 1984 in arrivo a ottobre. Quando arriverà la finestra di rilascio del periodo Ringraziamento /feste natalizie, saremo in grado di vedere No Time to Die cercare di superare gli incassi di Soul della Pixar, che uscirà anch’esso il 20 novembre.

Come accennato in precedenza, No Time to Die segna l’apparizione finale di Daniel Craig nei panni di James Bond. Accanto a Craig stanno tornando i membri del cast Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Rory Kinnear e Christoph Waltz. I nuovi arrivati nel cast includono Lashana Lynch, Billy Magnussen, Jeffrey Wright e Rami Malek.