Xbox Series X: maggiori dettagli sullo Smart Delivery

Tramite il sito ufficiale ed il canale informativo Xbox Wire, Microsoft ha voluto far luce sullo Smart Delivery di Xbox Series X. In breve, il servizio permetterà agli utenti che acquistano un titolo su Xbox One di ricevere quel titolo anche sulla nuova console Microsoft senza costi aggiuntivi, non appena disponibile. Ciò varrà per la versione fisica e digitale di un prodotto “se lo sviluppatore o publisher decide di implementarlo“. Qui sotto riportiamo una parte del post di Microsoft.

Gears 5 – Se si possiede Gears 5 o lo si sta giocando tramite Xbox Game Pass, vuol dire che lo si sta giocando attualmente su Xbox One. Quindi, quando quest’estate avrai una Xbox Series X, tutto ciò che serve sarà premere un tasto per scaricarlo e avrete a disposizione la versione Ottimizata di Gears 5 – disponibile al day one del lancio della console – sulla punta delle vostre dita. Halo Infinite – Quando Halo Infinite verrà rilasciato parallelamente a Xbox Series X e su Xbox One questa estate, potrete tranquillamente acquistare il titolo una sola volta ed avrete la miglior versione possibile in base alla console su cui giocherete. Se acquisterete Xbox Series X per il vostro salotto, lo Smart Delivery lo capirà e vi offrirà la versione Ottimizzata. Se doveste decidere di spostare la vostra Xbox One nella vostra camera da letto o in ufficio, Smart Delivery lo capirà ed offrirà la versione per Xbox One X. Altri titoli – Infine, alcuni titoli già esistenti su Xbox One avranno la loro versione Ottimizzata dopo il lancio di Xbox Series X. Per esempio, se acquisterete Cyberpunk 2077 al lancio, il 17 Settembre, sarete pronti ad esplorare Night City su Xbox One. Se doveste prendere Xbox Series X al lancio, potrete giocarlo anche lì, riprendendo esattamente da dove avete lasciato. Poi, quando CD Project RED porterà una versione Ottimizzata Xbox One Series X di Cyberpunk 2077, avrete automaticamente un upgrade non appena disponibile, a nessun costo.

Saranno supportati anche i titoli su Xbox Game Pass che implementano lo Smart Delivery. Al di fuori di titoli first-party di Microsoft, toccherà agli sviluppatori o publisher decidere se trarne vantaggio. In più, Microsoft ha confermato che i progressi avuti su Xbox One, verranno automaticamente portati su Xbox Series X, quindi non preoccupatevi di perdere i progressi.

Qua sotto, vi riportiamo una lista dei titoli, sia già usciti che ancora in sviluppo che saranno Ottimizzati per Xbox Series X e che supporteranno lo Smart Delivery. Questa lista crescerà nel tempo fino ad arrivare al lancio di Xbox Series X. E’ inoltre disponibile un nuovo trailer per il servizio Smart Delivery. Vi invitiamo a seguire con noi l’evento Microsoft il mese prossimo!