Guerrilla Collective: i titoli dell’ultima giornata

Ed eccoci all’ultima giornata di streaming del Guerrilla Collective, l’incontro in diretta di vari sviluppatori e publisher dove presentano i loro titoli con nuovi trailer, demo ed informazioni di ogni tipo.

La lista parte subito con Iron Harvest, titolo di cui si sapeva già dall’anno scorso e che si prepara ad una demo nella giornata di domani. Per fare un piccolo sunto del gioco, Iron Harvest è un RTS stile Company Of Heroes con un setting particolare. Il gioco si svolge in un distopico 1920 dopo la fine della Grande Guerra, inserendoci poi dei mech dieselpunk. Il titolo avrà tutte le modalità del caso: Campagna singleplayer, coop e schermaglie, ovviamente giocabili in multiplayer. Qui la pagina Steam.

Si passa poi a Say No! More di Studio Fizbin e Thunderful Publishing. Il titolo viene definito come un “One Button Game” nel quale il giocatore impersona un impiegato pronto a rispondere “No!”. L’indie game è atteso per quest’anno e qui potrete trovare la pagina Steam.

Il titolo successivo è Boyfriend Dungeon della Kitfox Games. Questo gioco si riassume in un dungeon crawler con livelli generati proceduralmente, in cui dovrete invitare vari personaggi ad un appuntamento i quali diventeranno le armi con cui potrete andare avanti nei dungeon per trovare quipaggiamento di livello sempre più alto.

Andando avanti, si arriva a 30XX, platform 2D della Batterystaple Games. Il titolo è stato creato con in mente i vecchi titoli platform a grafica pixelosa e azione frenetica. A questo link la pagina Steam.

West of Dead della Upstream Arcade e Raw Fury si presenta con un protagonista che a moltissimi, se non a tutti, ricorda assolutamente Ghost Rider. Il nostro protagonista dovrà combattere in uno shoot’em up isometrico con meccaniche come coperture distruttibili, nemici posizionati in modo randomico ad ogni caricamento e boss fight degne di nota. Piccola esclusiva direttamente dallo streaming è che il titolo sarà disponibile il 18 Giugno su Steam.

Il prossimo titolo mette in luce un classico del ’94 della Looking Glass Technologies. Parliamo di System Shock, la versione rimasterizzata dai ragazzi di Nightdive. Il titolo si mostra benissimo nel gameplay visto durante lo streaming, dove riesce a ricostruire perfettamente quelle che erano le ambientazioni horror sci-fi dell’originale, grazie ad Unreal Engine 4. Ancora nulla sulla data d’uscita purtroppo.

In chiusura arriviamo a The Eternal Cylinder, gioco d’avventura molto particolare che ci vede fuggire ad oltranza da un grosso cilindro, per l’appunto, che va distruggendo tutto quello che incontra. Useremo delle piccole creature native del mondo di gioco i quali dovranno adottare varie soluzioni e risolvere diversi enigmi per spostarsi e procedere nella fuga che pare infinita. Il titolo della Good Sheperd Entertainment è atteso nel 2020 su PC (via Epic Games Store) e console. A questo link è accessibile il sito ufficiale, dove potrete provare ad accedere alla beta.