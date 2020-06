Betway sponsorizzerà CS_Summit 6 di Beyond the Summit

Il bookmaker online, Betway sponsorizzerà il Counter-Strike: il torneo offensivo globale Beyond the Summit , CS_Summit 6 . L’evento online da $ 200.000 USD si svolgerà dal 22 giugno al 5 luglio e conterà per i punti ricevuti per qualificarsi per il Rio Major da $ 2 milioni di ESL previsto per novembre 2020. I dettagli finanziari non sono stati resi noti.

Beyond the Summit è un organizzatore di tornei e società di produzione che gestisce eventi di Esports sin dal suo avvento nel 2012. La società che ha organizzato tornei CS: GO e Dota 2 sponsorizzerà ancora una volta un evento CS_Summit che ha fatto nel 2019 con CS_Summit 5, anche un evento CS: GO .

In precedenza, gli eventi CS_Summit erano tornei autonomi separati gestiti dall’organizzatore. CS_Summit 6 è un evento ufficiale Valve a causa della sua connessione con il Rio Major in termini di punti di qualificazione che possono essere accumulati partecipando a questa competizione. Le squadre si qualificano per il maggiore accumulando punti competendo in vari tornei e finendo bene.

Il Rio Major è uno dei campionati CS: GO major di Valve che comprende 24 squadre e un montepremi di $ 1 milione. I Major Championships sono considerati i tornei più prestigiosi della scena CS: GO.