FIBA ospiterà la competizione NBA 2K con le federazioni nazionali

L’International Basketball Federation (FIBA) ospiterà una competizione NBA 2K20 con squadre di 17 federazioni nazionali. Descritto come un progetto pilota, il FIBA ​​Esports Open si svolgerà dal 19 al 21 giugno e sarà prodotto da un nuovo studio FIBA ​​Esports situato a Riga, in Lettonia, e trasmesso in streaming su Facebook , Twitch e YouTube .

Ogni squadra ospiterà sette giocatori, con due in riserva. Le partite verranno giocate da remoto online su NBA 2K20 utilizzando la modalità Pro-AM, che consente la completa personalizzazione di avatar, uniformi e design dell’arena dei giocatori.

Questa è la prima competizione di videogiochi ospitata da FIBA. Le squadre nazionali partecipanti includono Argentina, Australia, Austria, Brasile, Cipro, Indonesia, Italia, Lettonia, Libano, Lituania, Nuova Zelanda, Filippine, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera e Ucraina. A causa della velocità di connessione regionale, ogni squadra giocherà solo contro squadre nelle rispettive regioni (Europa occidentale e orientale, Medio Oriente, Sud America e Oceania).

In particolare, gli Stati Uniti e il Canada sono assenti dall’elenco delle federazioni membri partecipanti, anche se la serie NBA 2K è autorizzata dalla National Basketball Association.