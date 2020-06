BLAST e TW Steel lanciano CS Limited Edition: GO Watch

L’organizzatore del concorso Esports, BLAST ha rivelato un orologio in edizione limitata in collaborazione con TW Steel. Il marchio olandese ha ispirato gli oggetti di Counter-Strike: Global Offensive , con dettagli come il layout di una mappa sul viso e il mirino. Gli orologi fanno parte di una collaborazione a lungo termine che avrà spazio per più articoli e prodotti.

Come visto sulle trasmissioni BLAST lo scorso fine settimana, ai talenti del casting sono già stati assegnati orologi TW Steel. BLAST ha confermato che gli influencer locali, nazionali e globali degli Esport saranno coinvolti nella collaborazione quando gli orologi saranno in vendita in generale.

This was waiting for me in the studio this morning.

You guys have completely lost your mind…

Thank you so very much 🔥❤️ pic.twitter.com/RuawgMF79E

— Maniac (@Maniac_CSGO) June 15, 2020