Scarlet Nexus: nuovo gameplay trailer

Diciamocelo: Microsoft ha sicuramente esagerato dicendo che avrebbe mostrato, nel suo ultimo evento, la nuova line up next-gen con tanti gameplay. Ciò si è verificato essere non del tutto vero, difatti le critiche non hanno tardato ad arrivare. Però, c’è un però. Qualcosa l’ha davvero mostrato e ci stiamo riferendo a Scarlet Nexus, nuova IP della Bandai Namco.

Il titolo è un action RPG stile anime, con combattimenti frenetici ed esplosioni di luce in ogni dove.

Dall’ IGN Summer of Gaming arrivano due nuovi trailer per il titolo sopracitato che mostra animazioni e gameplay, entrambi piuttosto affascinanti. Nel secondo video, possiamo anche un’occhiata all’intervista fatta al director ed al producer i quali danno delucidazioni su come hanno utilizzato le console next-gen per creare un gameplay più fluido e di come stiano continuando a migliorarlo.

Dopo l’Inside Xbox sono arrivate nuove informazioni che affermano l’arrivo di Scarlet Nexus su PS4, PS5 e PC, oltre che per Xbox One ed Xbox Series X, ovviamente. Potete trovare i trailer qui sotto e vi invitiamo a rimanere con noi per ulteriori informazioni sul nuovo titolo action RPG targato Bandai Namco.