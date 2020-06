My Hero One’s Justice 2: update per la Photo mode in estate

Bandai Namco ha da poco annunciato che rilascerà gratuitamente un aggiornamento questa estate per il suo titolo My Hero One’s Justice 2, portando così la Photo Mode per il gioco tratto dall’anime.

Nella Photo Mode potrete scegliere liberamente il setting e portarvici sopra fino a 4 personaggi per due modalità di scatto: la modalità Ritratto, vista come la foto di gruppo e la modalità Azione che riprende immagini in combattimento.

Potranno essere usati anche i personaggi custom. Gli sfondi, gli emblemi e i motti ottenuti giocando, possono essere utilizzati come francobolli. Vi saranno inoltre, un totale di 15 cornici e 14 filtri. Vi ricordiamo che My Hero One’s Justice 2 è disponibile ora per Playstation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.