The World Ends With You: Square Enix registra il trademark, novità in arrivo

Nel corso della sua storia, tra un capitolo di Final Fantasy e uno di Kingdom Hearts, Square Enix ha anche sperimentato con diverse IP sempre di genere JRPG. Una di queste è The World Ends With You, titolo per Nintendo DS dall’eccellente comparto artistico che purtroppo è passato a lungo inosservato, colpa anche di una mancata localizzazione italiana. Il porting su Switch e l’apparizione nel capitolo per 3DS di Kingdom Hearts ne hanno però risollevato il nome e, per la gioia degli appassionati, il publisher sembra aver riacquistato interesse nel riportare in vita questo universo.

Nelle ultime ore, infatti, è stato svelato che Square Enix ha registrato un nuovo trademark per The World Ends With You in Giappone il 1 giugno. Sappiamo che un publisher effettua questo tipo di operazione quando intende rilanciare un progetto, e siamo inoltre a conoscenza che l’Anime Expo Lite 2020, evento digitale dedicato all’animazione giapponese, ha scelto proprio questo titolo come copertina per promuovere la diretta. Possiamo quindi assumere con quasi certezza che ci siano grosse novità in arrivo, sotto forma di una serie animata ispirata al gioco o, perché no, un sequel. Quest’ultimo forse è sperare troppo, ma non ci resta che attendere il 3 e il 4 luglio per scoprire la verità.