Quantum Error è previsto per il 2021, arriva la conferma

Quantum Error, il nuovo titolo FPS horror di TeamKill Media, è stato uno dei primissimi titoli ad avere l’onore di essere confermato per l’arrivo su PlayStation 5. Avendo aperto le danze per il catalogo next-gen, molti sono rimasti convinti che questi sarà uno dei giochi di lancio per la console di casa Sony, eppure nemmeno lo stesso sviluppatore ne era sicuro. Adesso, tramite Twitter, è arrivata la conferma: lo sparatutto basato sull’orrore cosmico arriverà probabilmente solo nel 2021, in ritardo rispetto alla distribuzione dell’hardware.

Questo non significa che c’è da attendere ancora più di un anno per mettere le mani su Quantum Error. TeamKill Media ha infatti dichiarato di voler puntare al lancio del titolo nei primi mesi del 2021, a poca distanza quindi dall’uscita di PlayStation 5. È ancora presto per confermare queste previsioni, ma la possibilità di anticipare la release è ormai quasi del tutto fuori discussione. Se per colmare l’attesa volete dare un’occhiata all’ultimo teaser del gioco, potete trovarlo su questo articolo.