Pokémon Spada e Scudo: gli utenti continuano a sbagliare l’acquisto dei DLC

Domani sarà il grande giorno di uscita della prima espansione di Pokémon Spada e Scudo, l’Isola Solitaria dell’Armatura, e tutti i giocatori che ancora non hanno effettuato l’acquisto stanno correndo in massa sullo shop per non perdersi il lancio. Tuttavia, pare che molti stiano sbagliando ad acquistare il corretto DLC, come svelato da un recente e curioso insight da parte di Nintendo. Il publisher ha infatti rivelato di aver ricevuto continuamente lamentele da utenti che hanno erroneamente comprato il pass opposto.

Per accedere all’Isola Solitaria dell’Armatura, infatti, i giocatori di Pokémon Spada e Scudo devono acquistare un Expansion Pass diverso in base a quale versione del titolo si possiede. Questo piccolo dettaglio dev’essere sfuggito agli appassionati, dato che alcuni detentori di Spada hanno comprato i DLC di Scudo, e viceversa. Per assicurarsi di non commettere errori, Nintendo suggerisce di avviare il gioco e aprire la notifica sull’espansione che appare nel menu principale, che conduce direttamente alla pagina giusta. Ricordiamo che è inoltre stato pubblicato un nuovo trailer, che potete trovare in questo articolo.