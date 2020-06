Star Wars Celebration 2020 è stato annullato

Ormai siamo purtroppo abituati agli eventi cancellati a causa della pandemia, ma la notizia di oggi ci ha particolarmente rattristati. È infatti arrivata una dichiarazione ufficiale di Disney e Lucasfilm che conferma l’annullamento della Star Wars Celebration 2020.

L’annuale convention incentrata su Star Wars, che mescolava pannelli dedicati alla storia del franchise con altri che puntavano verso il suo futuro in film, televisione, videogiochi, parchi a tema e altro, non tornerà nemmeno nel 2021 per non scontrarsi con l’altra grande convention della Disney, la D23 Expo. Invece, la Star Wars Celebration farà il suo ritorno trionfale nel 2022, dal 18 al 22 agosto.

La Star Wars Celebration di quest’anno si sarebbe dovuta tenere ad Anaheim, in California, presso il Convention Center di Anaheim. L’ultima volta si è tenuto lì nel 2015. Le recenti convention di Star Wars si sono tenute a Londra, Chicago e Orlando. I luoghi sono spesso scelti per la loro vicinanza ad uno dei Parchi Disney, e Anaheim è molto vicino al Disneyland Resort.

Anche se è triste che quest’anno non riusciremo a partecipare alla Star Wars Celebration, le preoccupazioni sulla sicurezza sono del tutto giustificate. Inoltre a causa di tutti i ritardi di produzione, gran parte delle prossime uscite a tema Star Wars su piccolo e grande schermo stanno subendo delle modifiche, come le serie tv di Obi-Wan e Rogue One per Disney +, o altri che devono ancora essere concretamente finalizzati come progetti per il grande schermo di Taika Waititi e JD Dillard.

Si spera che tra un paio d’anni la maggior parte di questi progetti sia stato non solo modificato ma anche in procinto di vedere la luce, e la Star Wars Celebration potrà far eccitare i fan in modo corretto e sicuro. Tuttavia non dovete disperarvi, vi ricordiamo che la seconda stagione di The Mandalorian è in arrivo questo autunno.