KFConsole: la console (che non esiste), ma che ha una griglia per polli all’interno

Durante questo periodo di reveal di console, specie dopo quello di qualche giorno fa da parte di PlayStation 5, la multinazionale KFC (Kentucky Fried Chicken) ha deciso di divertirsi pubblicizzando una console, che non esiste: la KFConsole. Particolarità della piattaforma? Una griglia per polli al suo interno. Non poteva del resto non avere una peculiarità legata al suo marchio. Ma vengono precisate anche altre caratteristiche: cross platform, vero 4k e 120 fps.

Al motto di “Power your Hunger” (dai forza alla tua fame, più o meno), c’è anche un uscita ideale, data per il 12 novembre 2020, in attesa del Natale. A pubblicare il filmato è stato KFC Gaming, canale ufficiale della nota azienda, che porta video gameplay di diversi giochi. Qui sotto la potete vedere in azione.