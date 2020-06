Romancing SaGa Re; univerSe: il titolo è arrivato alla fase soft Launch in Canada, Italia e Singapore

Square Enix ha annunciato oggi che l’avventura GdR per dispositivi mobile Romancing SaGa Re;univerSe è in fase di soft-launch in Canada, in Italia e a Singapore. Sia i fan che i nuovi giocatori della serie SaGa che si trovano in questi territori potranno essere i primi a provare i combattimenti frenetici e strategici del gioco per dispositivi mobile prima dell’uscita prevista in tutto il mondo quest’estate su dispositivi iOS e Android.

Con più di 500.000 pre-registrazioni fin dall’apertura a maggio, i giocatori hanno sbloccato una serie di ricompense che portano al lancio globale del gioco, tra cui:

4000 Jewel e 40 Platinum Summon Ticke

Due amati personaggi di Romancing SaGa 3: Flurry (S) e Nora (A)

40 Stamina Drink piccoli

Ambientato 300 anni dopo Romancing SaGa 3, Romancing SaGa Re;univerSe narra una storia originale e vede il ritorno di alcuni volti familiari della serie SaGa che sorprenderanno sia i nuovi giocatori che i fan di vecchia data. Pubblicato originariamente in Giappone nel 2018, il gioco è diventato un successo con più di 20 milioni di download. Creato da sviluppatori veterani dell’industria, tra cui il leggendario Akitoshi Kawazu (Final Fantasy, Romancing SaGa, SaGa Frontier), Romancing SaGa Re;univerSe include i combattimenti frenetici e strategici tipici della serie SaGa e offre ai giocatori un’esperienza intuitiva free-to-play con un cast di personaggi equilibrato e delle preziose ricompense per l’accesso e per il completamento delle missioni.

L’uscita di Romancing SaGa Re;univerSe darà continuità a una nuova rinascita della serie classica SaGa. Romancing SaGa 3 è uscito a novembre 2019 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, la famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X), Windows 10, Steam, App Store e Google Play, mentre SaGa Scarlet Grace Ambitions è disponibile dallo scorso dicembre su Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam, App Store e Google Play. Romancing SaGa Re;univerSe sarà disponibile quest’estate su dispositivi iOS e Android.