Da oggi 16 giugno è disponibile Desperados III, strategico con ambientazione western sviluppato di Mimimi Games. Il publisher THQ Nordic ha rilasciato, per l’occasione, il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il viaggio di John Cooper e la sua gang, per fermare la DeVitt Company, è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Vi lasciamo al video qui sotto, ma per qualsiasi altra informazione in merito al gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione.