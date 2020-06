Kingdom Come Deliverance ha venduto oltre 3 milioni di copie vendute

Deep Silver insieme a Warhorse Studios hanno recentemente fatto sapere i dati di vendita legati a Kingdom Come Deliverance, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Ebbene, in base a quanto diffuso dalle compagnie, veniamo a conoscenza che la produzione ha venduto finora sul mercato ben oltre 3 milioni di copie, raggiungendo un traguardo piuttosto ammirevole.

Per celebrare questo traguardo, Warhorse Studios ha annunciato che dal 18 giugno fino al 22 dello stesso mese, Kingdom Come Deliverance potrà essere scaricato e giocato senza alcun costo aggiuntivo per tutti coloro che non hanno tutt’ora messo le mani sul titolo, ma solo ed esclusivamente su Steam. Infine, attualmente l’azienda sta assumendo nuovo personale ad un progetto ancora non annunciato.