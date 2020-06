Captain Tsubasa Rise of New Champions: pubblicato il trailer della Francia

Il mese scorso Bandai Namco aveva annunciato che fra le squadre presenti in Captain Tsubasa Rise of New Champions ci sarebbe stata anche la nazionale giovanile francese. Poco fa sui canali social dell’azienda giapponese è stato pubblicato il trailer che mostra la squadra transalpina in azione.

Nel filmato si vedono il capitano Elle Cid Pierre, l’attaccante Louis Napoleon e il difensore Jean. Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che Captain Tsubasa Rise of New Champions sarà disponibile dal 28 agosto su PC (digitale), PlayStation 4 e Nintendo Switch.