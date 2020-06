Wonder Woman 1984: spostata ancora la data di uscita

Il titolo della DC, Wonder Woman 1984, ha ricevuto nuovamente un cambio nella data di uscita. A seguito dell’annuncio di Warner Bros. di venerdì scorso, in cui dichiarava che Tenet di Christopher Nolan verrà rilasciato il 31 luglio, lo studio ha deciso di spostare il sequel della supereroina DC dal 14 agosto al 2 ottobre 2020.

Questa è la quarta data di rilascio di Wonder Woman 1984, l’uscita del film infatti era stata originariamente prevista per il 1 novembre 2019, prima di essere rinviato al 5 giugno 2020 e poi al 14 agosto 2020. Wonder Woman 1984 è solo una delle decine di film colpiti dalla pandemia di COVID-19, con Hollywood che ha chiuso numerose produzioni e spostato le date di uscita, a volte di interi anni. L’attrice protagonista, Gal Gadot, ha commentato la notizia con un post su Twitter:

Ci auguriamo davvero che l’attesa non sia stata vana, ma date le premesse non potremmo essere più ottimisti. Potete trovare sul nostro sito tutte le informazioni mentre aspettate si poter tornare al cinema con Wonder Woman.

The new release date for WW84 is 10.2.20. Wow,it's finally happening, & I couldn’t be more excited!To all the fans that stuck w/ us through this time, thank u so much! We couldn't have done this w/o you.I'm so excited for you to get to see this #WW84, it will be worth the wait❤️ pic.twitter.com/GCU0tcpqHT

— Gal Gadot (@GalGadot) June 12, 2020