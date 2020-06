Disintegration disponibile da oggi su PS4, Xbox One e PC

Disintegration, il titolo della Private Division e V1 Interactive è da oggi disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4.

Il titolo non proviene da uno studio qualunque: il fondatore è Marcus Lehto, nome più che conosciuto nell’universo di Halo per essere il co-creatore della saga stessa. Con questo link è possibile accedere alla pagina ufficiale del titolo.

Disintegration è disponibile in formato digitale al prezzo di €49,99. Ovviamente, oltre la componente singleplayer arricchita da un gameplay di sicuro innovativo sotto alcuni aspetti grazie alla parte strategica del titolo, quest’ultimo offre per di più modalità multiplayer, potendo scegliere uno tra nove Equipaggi (di cui trovate il video sotto) da comandare in tre differenti modalità di gioco. Guardate qui cosa ne pensa la redazione con la nostra recensione!