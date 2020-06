Grounded: nuovo video e demo disponibile da oggi

Grounded è il nuovo titolo survival della Obsidian Entertainment. Oggi vi sono un paio di novità riguardo questo nuovo gioco che risultano essere piuttosto interessanti. Ricordiamo che il titolo è incentrato su dei ragazzini che, essendosi rimpiccioliti, devono combattere gli abitanti del mondo in miniatura e sopravvivere ad ogni sorta di insetto e ambiente ostile.

Il nuovo video che trovate in calce alla notizia, mostra nuove sequenze di gameplay, tra cui la cosa che più salta all’occhio, ovvero la Modalità Aracnofobia, la quale era stata già annunciata. Per coloro che hanno “problemi coi ragni”, potranno provare ad usare tale funzione. La cosa realmente interessante è che la feature in questione è lato client, ciò vuol dire che la modalità avrà effetto solo su coloro che la attivano e non sugli altri giocatori.

Altra novità, è la demo giocabile su Xbox One, tramite il programma Xbox Insider e su Steam. La demo di cui parliamo sarebbe dovuta esser resa disponibile già dal 9 Giugno, rinviata poi alla giornata di oggi. Infine, vi ricordiamo che Grounded è atteso per Xbox One e PC il 28 Luglio.