UploadVR Showcase: numerosi i titoli mostrati durante l’evento

Oggi si è tenuto lo streaming di UploadVR e con esso uno Showcase dei titoli VR in arrivo prossimamente su tutte le piattaforme VR in circolazione ad oggi. Vediamo subito quali giochi andranno ad ampliare il parco titoli a realtà virtuale.

Il primo titolo è Solaris Offworld Combat della First Contact Entertainment. Si tratta di un fps multiplayer ambientato in un universo sci-fi con due squadre da 4 giocatori che si affrontano in vari scenari. Sarà disponibile ad Agosto 2020 per Oculus e prossimamente, sempre nel 2020 anche per Playstation VR.

Panther VR è un interessante stealth-action sandbox in prima persona, dove ci vede affrontare situazioni diverse l’una dall’altra. Il titolo della Wolfdog Interactive è disponibile da oggi su Steam in Accesso Anticipato.

Titolo degno di nota è Onward. Non si è visto molto, ma da quel poco sembra riproporre uno scenario di guerra moderno con una elevata precisione per i dettagli. Vedremo di tenervi aggiornati su possibili dettagli prossimamente.

E’ il turno di Wraith The Oblivion Afterlife della Fast Travel Games. Il titolo ci fa entrare, seppur con un breve teaser e qualche scena di gameplay, in un’avventura horror che sembra davvero poter scuotere anche il giocatore più coraggioso. Il teaser termina con l’avviso di un gameplay trailer ad Agosto e sarà disponibile per tutte le maggiori piattaforme. Vi terrremo sicuramente aggiornati.

Phantom Covert Ops è il titolo finora più complesso di tutto lo Showcase, dato che pare essere un titolo action con dietro un’ intera storia di infiltrazione, con esplosioni, sparatorie, stealth ed altro ancora. Il titolo della nDreams, creato su Unreal Engine 4, arriverà negli store il 25 Giugno per Oculus. Praticamente tra poco più di una settimana.

Il prossimo titolo di spessore è tratto da una delle serie più discusse degli ultimi anni: The Walking Dead. In realtà il gioco, ovvero The Walking Dead Saints & Sinners è già disponibile e quello annunciato è il DLC The Meatgrinder Update in arrivo a Luglio per Playstation VR, Steam VR e Oculus Rift. Un ottima aggiunta ad un titolo già ricco di per sè.

The Rig A Starmap to Murder è il titolo VR ambientato in un universo sci-fi e sembra fondarsi sulla risoluzione di vari enigmi all’interno di una base spaziale. Sembra molto ben riuscita la ricostruzione dell’ambiente. Il titolo della Sunset Division arriverà molto presto sullo store di Steam VR, il 26 Giugno.

Per gli amanti del fantasy arriva Operencia The Stolen Sun. Un RPG Dungeon Crawler con mostri, boss, tanti personaggi, puzzle e meccaniche di combattimento rese molto bene in VR e con dietro una storia affascinante. Non si ha una data d’uscita ancora ma sarà disponibile per Playstation VR, Oculus e Steam VR.

Lonn sarà sicuramente una gioia per coloro che amano l’ambientazione cyberpunk con i colori ed i neon di Tron. Il titolo action della Sixsense Studios si presenta molto bene fino ad ora, tra combattimenti a distanza e all’arma bianca. Per la data d’uscita ci sarà ancora da aspettare.

Trial By Teng è un’avventura grafica della Charm Games con puzzle e personaggi bizzarri mentre si avanza in quello che sembra un parco degli orrori. Anche per questo nessuna data d’uscita al momento, ma sappiamo uscirà per Steam VR e Oculus.

Cosmophobia è quello che ricalca moltissimo la scena videoludica del survival horror sci-fi. Buio, puzzle e orrori vari sono gli elementi portanti di questa interessante IP in VR la quale non ha ancora data d’uscita ma sarà disponibile su Steam VR.

Low-Fi è il titolo adatto a chi vuole sentirsi al centro di un’avventura pieno stampo Blade Runner. Tra macchine volanti, nightclub e sparatorie, il titolo onora in ottimo modo le ambientazioni tipiche della pellicola di Ridley Scott. Low-Fi della Iris VR Inc. sarà disponibile nel 2020 per Steam VR e probabilmente per PS5, visto il logo sotto a fine trailer.

A sorpresa si mostra un Norman Reedus che presenta un nuovo titolo VR in arrivo dall’universo di The Walking Dead. Il titolo, The Walking Dead Onslaught rimane per ora un’incognita, in attesa di nuove informazioni.

Qui sotto trovate il video dell’intero Showcase della Upload VR.