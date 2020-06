Riot Games lancia VALORANT Ignition Series per Jumpstart Ecosystem

Riot Games ha annunciato di aver creato “Ignition Series”, un evento multi-organizzativo per VALORANT che vedrà tornei individuali in tutto il mondo. Più di 20 organizzazioni Esports creeranno vari formati di tornei per lo sparatutto competitivo di classe 5v5.

La serie Ignition inizia il 19 giugno con l’European G2 Esports Invitational, presentato da Red Bull e RAGE VALORANT JAPAN Invitational. Ci saranno altri eventi della serie Ignition prodotti in Nord America, Brasile, America Latina, Corea, Giappone, Sud-est asiatico, Oceania, Europa, Russia, Turchia e Medio Oriente. Riot rilascerà maggiori dettagli sui prossimi eventi nei prossimi giorni.

A ciascun organizzatore sarà consentito di organizzare il proprio torneo della serie Ignition, con le proprie varianti tra cui qualificazioni aperte competitive, partite di spettacolo e inviti con giocatori di propria scelta. Ciò potrebbe significare che personalità affermate, aspiranti dilettanti o chiunque scelga un’organizzazione può essere invitato a competere.

Riot Games sta cercando di rilanciare l’ ecosistema VALORANT al fine di consentire alle regioni di “sviluppare un lascito competitivo”. Secondo il rilascio, la serie Ignition “metterà in luce un numero selezionato di tornei” al fine di aiutare a scoprire giocatori di talento e “costruire il riconoscimento globale”.