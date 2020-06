Fortnite: server offline, arriva la Stagione 3

Fortnite è attualmente offline, con i server che sono stati spenti da Epic Games da qualche minuto (08:00) per permettere l’importante manutenzione che permetterà di passare dalla Stagione 2 alla Stagione 3. Siamo dunque in attesa di scoprire quali saranno i nuovi contenuti in arrivo all’interno dello sparatutto in terza persona.

L’annuncio è stato diffuso tramite Twitter, con tanto di immagine che mostra alcune delle novità in arrivo (non nel dettaglio). Stando ad alcuni rumor, la nuova mappa proporrà diverse zone acquatiche e nuovi punti d’interesse. I server dovrebbero tornare online all’ora di pranzo, mentre le note della patch saranno disponibile qualche ora prima.

We think the Storm may be up to something…

Get ready for Chapter 2 – Season 3. Downtime begins at 2 AM ET (06:00 UTC)! pic.twitter.com/dyXBL18BaX

