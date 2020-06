Ratchet & Clank Rift Apart: Insomniac ci parla di Lombax al femminile

Durante l’evento interamente dedicato alla Playstation 5 svoltosi l’11 Giugno, una delle reveal che ha davvero accennato alla potenza della nuova console è stata sicuramente quella di Ratchet & Clank Rift Apart, che ha mostrato una versione pre alpha che può già vantare un comparto grafico eccezionale.

Nel video, ci veniva anche introdotta una versione femminile di Lombax, senza però ulteriori spiegazioni, certi che sarebbero arrivate a breve: e così infatti è stato. Tramite un tweet sul proprio account ufficiale, Insomniac ci rende partecipi del fatto che il nuovo character sarà infatti giocabile, e noi a questo punto non vediamo l’ora di sapere se avremo a disposizione delle skill differenti da quelle ormai canoniche.

Di sicuro, da qui alla fine del 2020, periodo in cui il titolo dovrebbe finalmente vedere la luce, avremo tempo e modo di approfondire la nostra conoscenza su quello che si annuncia come uno dei titoli più giocati su Playtation 5.

Play as Ratchet AND a mysterious new female Lombax from another dimension. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/aMDSAB77iG

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 16, 2020