Suicide Squad potrebbe essere il prossimo titolo di Rocksteady, il rumor

Cosa sta succedendo a Rocksteady? Come è possibile che l’azienda che ha sfornato alcuni dei titoli più acclamati e iconici degli ultimi, fornendo le basi per uno dei combat system meglio riusciti di sempre, non si faccia sentire da quasi cinque anni? E’ la domanda che non dà pace a molti dei fan della trilogia di Arkam, e che ora, finalmente, potrebbe trovare una risposta: Suicide Squad.

Imran Khan, di Kinda Funny, ha recentemente aperto una discussione su quale potrebbe essere il prossimo titolo in arrivo per Rocksteady, ed ancora una volta, i rumor sono finiti su Suicide Squad. Non ci sono ancora però ovviamente dei dettagli che possano confermare questa ipotesi, che tuttavia assume dei connotati di credibilità dal momento che il titolo era davvero stato sul punto di essere annunciato qualche anno fa, salvo poi essere oggetto di una clamorosa marcia indietro.

Inoltre, sappiamo che un nuovo film dedicato ad Harley Quinn e compagni è atteso nelle sale cinematografiche, fatto che ovviamente punta tutti gli indizi in una sola direzione. Sapendo di cosa può essere capace la compagnia quando ha voglia di creare un buon titolo, non vediamo naturalmente l’ora di conoscere il futuro di queste voci.