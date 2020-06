Planet Coaster: in arrivo la console edition

Planet Coaster di Frontier Developments ha funzionato abbastanza bene su PC, con due milioni di copie vendute a Gennaio 2019. La versione per console, programmata per questa estate, è stata posticipata alle festività del 2020: questo significa che il titolo arriverà anche su Xbox Series X e PlayStation 5, probabilmente in fase di lancio accanto a entrambe le console di nuova generazione.

Come successore spirituale di RollerCoaster Tycoon 3, Planet Coaster consente ai giocatori di creare il proprio parco a tema, con ogni sorta di montagne russe pazze e attrazioni per i partecipanti. Disponibile anche una modalità carriera che incarica gli utenti di completare diversi obiettivi e scenari per il tuo parco.

Il Sandbox è più scorrevole poiché consente ai giocatori di creare il proprio parco da zero con fondi illimitati, giostre e altre funzionalità disponibili. La modalità Sfida aggiunge sfide alla normale modalità Sandbox insieme a fondi limitati per testare le tue capacità di gestore del parco. Ci aspettiamo novità nei prossimi mesi, nel frattempo vi lasciamo con un nuovo trailer qui alla fine dell’articolo: