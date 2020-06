Netflix: ecco cosa ci aspetta a luglio

Luglio è sempre stato il momento in cui pensare alle vacanze, ma vista la situazione ancora incerta nel mondo sono in tanti a decidere di rimanere in casa. Netflix ha rilasciato la line up delle uscite film e serie tv del prossimo mese, che uniscono come sempre anteprime e vecchie conoscenze. Ecco cosa ci aspetta:

1 Luglio

Chico Bon Bon : Monkey with a Tool Belt (S2)

: (S2) Teen Titans Go ! (s1)

! (s1) Unsolved Mysteries (S1), prodotto dallo stesso team di Stranger Things.

(S1), Bad Boys II (2003).

(2003). Dream House (2011)

(2011) Eurotrip (2004).

(2004). Geronimo (1993).

(1993). Il colore del crimine (2006).

(2006). Latin Lover (2015)

(2015) The Big Sick: Il matrimonio si può evitare… l’amore no (2017)

(2017) Tu, io e Dupree (2006)

(2006) Week-end di terrore (1982)

(1982) Sotto il sole di Riccione (2020), commedia romantica tutta italiana.

3 Luglio

Le ragazze del centralino (S5 – Parte 2)

(S5 – Parte 2) JU-ON: Origins (S1), horror

(S1), horror Il club delle babysitter (S1), reboot

(S1), reboot Desperados (2020), commedia

4 Luglio

Hook (S1), k-drama, un episodio a settimana

5 Luglio

The Underclass (S1), un episodio a settimana

(S1), un episodio a settimana Libera uscita (2011)

6 Luglio

Happy Old Year (2019)

7 Luglio

Puzzle (2018)

8 Luglio

Stateless , Netflix Original, miniserie australiana con protagonista Yvonne Strahovski.

, Netflix Original, miniserie australiana con protagonista Yvonne Strahovski. Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado (2020), docu-film su una nota celebrità della TV portoricana.

10 Luglio

Dating Around: Brasile , reality show

, reality show The Old Guard (2020), attesissimo cinecomic d’azione con Charlize Theron .

24 Luglio

The Kissing Booth 2 (2020) commedia romantica adolescenziale

(2020) commedia romantica adolescenziale Offerta alla tormenta (2020)

31 Luglio