Pokemon Presents: ecco le novità annunciate oggi

Come vi avevamo fatto sapere ieri, oggi The Pokemon Company ha trasmesso una diretta streaming (Pokemon Presents) incentrata sulle novità del brand. Il primo titolo ad essere mostrato è Pokemon Smile, un applicazione per bambini per rendere divertente il lavarsi i denti.

Successivamente viene mostrato Pokemon Café Mix, un puzzle game che arriverà a breve sia su Nintendo Switch che su dispositivi mobile (iOS, Android)

Torna poi, dopo più di vent’anni, Pokemon Snap, il gioco per Nintendo 64 in cui si potevano fotografare i simpatici mostriciattoli, con New Pokemon Snap, in arrivo su Nintendo Switch a breve in una versione rivisitata per la nuova console

Poi è il turno di Pokemon Go con l’arrivo delle Mega Evolution all’interno del titolo mobile.

Infine, la parta finale è dedicata alla prima espansione di Pokemon Spada e Scudo, The Isles of Armor, disponibile da ora con un Maxi raid contro Zeraora. Se almeno un milione di giocatori lo sconfiggeranno in battaglia, ognuno otterrà una sua versione Shiny.

Vi lasciamo al filmato della diretta qui sotto, altre novità sul mondo Pokemon verranno rivelate il 24 giugno, con il prossimo Pokemon Presents. Durante la prossima live verrà annunciato un nuovo “big project” come la definisce Tsunekazu Ishikara, presidente e CEO di The Pokemon Company.