The Division 2: ecco il nuovo trailer della prossima incursione

Ubisoft insieme a Massive Entertainment hanno pubblicato in rete un nuovo trailer dedicato interamente a The Division 2, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Nel trailer in questione, i giocatori ricevono un’assaggio per quello che dovranno affrontare all’interno della nuova incursione: Operation Iron Horse.

Quest’ultima attività in The Division 2 sarà accessibile ai giocatori dalla giornata del 30 giugno, grazie alla quale offrirà diverse bocche da fuoco e delle armature decisamente succose da prendere per gli utenti. Andando nel dettaglio, otto player dovranno recarsi nella United Ironworks e fermare a tutti costi la fazione dei True Sons. Sapevate che è stato reso disponibile a tutti un nuovo update della produzione online?