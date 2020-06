BAFTA 2021 posticipati all’11 aprile

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ha posticipato la sua cerimonia del 2021 Film Awards all’11 aprile, esattamente due settimane prima degli Oscar, che si terranno ora il 25 aprile in risposta alla pandemia di COVID-19.

Insieme a questo annuncio, BAFTA ha delineato alcune modifiche temporanee ai requisiti di ammissibilità per l’imminente edizione 2021 degli annuali Film Awards, in riconoscimento della chiusura dei cinema britannici e dei successivi ritardi in studio nei calendari di uscita nelle sale.

Le nuove regole stabiliscono che tutti i titoli usciti nelle sale quando i cinema sono stati costretti a chiudere, saranno ammissibili indipendentemente dal numero di proiezioni che avevano avuto durante quel periodo. Inoltre, i titoli la cui data di uscita nelle sale sarebbe dovuta caduta durante l’arresto globale del cinema saranno ammessi anche se la loro uscita è stata spostata su una piattaforma VOD commerciale approvata poiché diversi studi offrono titoli ai consumatori su richiesta. Un elenco completo delle modifiche temporanee per la cerimonia dei BAFTA 2021 è disponibile sul sito ufficiale. Marc Samuelson, presidente del Film Committee, ha dichiarato in una nota:

“Abbiamo fatto un passo indietro di due mesi per dare a tutti i film le migliori possibilità di essere distribuiti e considerati correttamente. Man mano che i cinema riapriranno gradualmente, sappiamo che le uscite principali domineranno gli schermi. È necessario ridurre l’afflusso dell’uscita al cinema, comprese le uscite su VOD in alcuni casi, e rinviare la data degli Awards dovrebbe aiutare i film più piccoli, indipendenti, documentari, in lingua straniera e in particolare i film britannici, ad essere visti in tempo utile per EE British Academy Film Awards nel 2021.”

Questo annuncio arriva pochi giorni dopo che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha confermato ufficialmente che la 93a edizione degli Academy Awards è stata posticipata di due mesi, passando dal 28 febbraio 2021 al 25 aprile 2021, e saranno aggiunte nuove regole di diversità e inclusione.