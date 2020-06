New Pokemon Snap annunciato per Nintendo Switch

Poco fa è andata in onda il Pokemon Presents, evento che annuncia novità riguardanti l’universo Pokemon. Tra i vari annunci fatti da Tsunekazu Ishikara, presidente e CEO di The Pokemon Company, c’è il ritorno di un titolo che oramai si può definire classico, visti i suoi oltre vent’anni di vita. Si tratta di New Pokemon Snap, versione rivisitata del titolo che uscì su Nintendo 64 nel 1999.

Nel gioco in questione, il protagonista non deve catturare i mostriciattoli, ma fotografarli nell’isola in cui vivono pacifici. Non è stata annunciata la data d’uscita, ma arriverà a breve su Nintendo Switch. Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.