Destroy All Humans!: diamo uno sguardo al nuovo gameplay trailer

THQ Nordic insieme a Black Forest Games hanno recentemente pubblicato in rete un nuovo gameplay trailer incentrato al remake di Destroy All Humans!, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 28 luglio su PC, Xbox One e PlayStation 4. Nella clip video, possiamo vedere il protagonista dell’opera procedere a sterminare gli umani nei modi più bizzarri ed esplosivi possibili, dato che l’utente potrà anche salire a bordo dell’UFO.

Ecco la descrizione del gameplay trailer:

Saluti, esseri terrestri in carne e ossa. Qui c’è il Cryptosporidium 137, che consegna un messaggio a nome dell’Impero Furon: Sarete tutti distrutti. Per mostrarvi quanto mi divertirò, portandovi l’eliminazione finale, ho creato una nuova trasmissione audio-video per insegnarvi i modi di distruzione Furon. Le nostre ricerche hanno dimostrato che le specie che hanno familiarità con i diversi modi di essere sterminate hanno il 27% di probabilità in meno di resistere. Quindi, per favore, guardate la trasmissione più volte per imparare tutti i diversi metodi per essere annientati, non vogliamo che abbiate paura quando l’invasione aliena inizierà il 28 luglio 2020 sui sistemi di intrattenimento umanoidi PC, PlayStation 4 e Xbox One!