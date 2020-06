Pokemon Spada e Scudo: raid di Zeraora per il lancio dell’espansione

Da oggi è disponibile la prima espansione di Pokemon Spada e Scudo, “L’isola solitaria dell’armatura”. Per l’occasione The Pokemon Company ha voluto celebrare il tutto con un evento in game. Attraverso il Pokemon Presents di oggi infatti, veniamo a sapere che è arrivato il maxi raid di Zeraora.

La sfida, disponibile da oggi 17 e fino al 28 giugno, darà la possibilità di ottenere uno Shiny Zeraora se almeno un milione di giocatori lo sconfiggeranno. Per riceverlo però servirà trasferire un Pokemon dall’app Pokemon HOME al gioco durante l’evento, e successivamente verrà dato come gift attreverso il device mobile. Qui sotto potete vedere l’immagine che pubblicizza il raid. Sul sito ufficiale potete leggere tutti i dettagli in merito.