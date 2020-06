Kingdom Hearts Melody of Memory Anteprima: nuovo ritmo per la serie

Dobbiamo ammetterlo: tutto ci aspettavamo fuorché l’annuncio di un nuovo capitolo della serie di Kingdom Hearts, ma a quanto pare le cose più inattese sono anche quelle più gradite. È questo il caso di Kingdom Hearts Melody of Memory, che entra di diritto tra i titoli più attesi nel 2020, soprattutto per i fan della saga di Square Enix e Disney. Quello che ci viene proposto non è uno spin-off (non che la serie ne abbia mai avuti), ma un titolo canonico che quasi certamente farà da ponte tra il terzo capitolo e Kingdom Hearts IV, quest’ultimo sì non ancora annunciato e che richiederà molto tempo per essere svelato. Chiaramente, Nomura e compagni hanno deciso di stravolgere nuovamente tutto, offrendo delle meccaniche di gameplay neanche lontanamente immaginabili, ma tutti sappiamo che il maestro giapponese è uno dei designer più intraprendenti dell’intero settore.

Kingdom Hearts Melody of Memory: musica, maestro!

Così come Chain of Memories che a suo tempo sconvolse il gameplay della serie con meccaniche ibride tra action e card-game, Kingdom Hearts Melody of Memory va a rivoluzionare ancora una volta la base di tutto. Parliamo di un titolo ritmico che basa il suo gameplay su un endless-run dove il trio delle meraviglie composto da Sora, Pippo e Paperino si farà strada nei vari mondi Disney a suon di musica: dando un primo sguardo al gameplay infatti, i personaggi agiscono in base ad una combinazione di tasti premuti nel momento più opportuno durante le varie esecuzioni dei brani proposti, realizzati dalla compositrice Yoko Shimomura. Parliamo di oltre 140 brani, che dovrebbero garantire un assortito numero di mondi Disney (e non) esplorabili, raggiungibili grazie all’ausilio della Gummi Ship come visto nel reveal trailer.

Così come i più classici titoli della saga, il gruppo potrà essere infoltito grazie all’aiuto dei personaggi Disney già accorsi in passato in nostro soccorso. Ovviamente, il numero massimo di personaggi utilizzabili sarà relegato ad un massimo di tre e dunque, l’utilizzo di un Hercules nel party richiederà di mettere “in panchina” uno tra Paperino o Pippo, ma sicuramente questi “aiuti” porteranno benefici esclusivi alla nostra causa. Ciò che ci aspettiamo è comunque un gioco gradevole sia dal punto di visto della giocabilità, sia per le nostre orecchie. I brani infatti dovrebbero accompagnarci dall’inizio alla fine, anche durante le boss-fight, confermate grazie al breve scorcio di combattimento mostrato che vede i nostri eroi affrontare, anzi, riaffrontare Xemnas (boss finale di Kingdom Hearts II). Parliamo dunque di un ritorno a mondi già visti?

Kingdom Hearts Melody of Memory: un viaggio nel passato?

Sì, la sensazione di rivivere nuovamente i nostri viaggia passati è davvero enorme e probabilmente si concretizzerà una volta che intraprenderemo la nostra nuova avventura. Melody of Memory pare rispecchiare in pieno il titolo dato al nuovo capitolo: rivivere le emozioni passata tramite affascinanti melodie. Tradotto: vi facciamo rifare nuovamente tutto, ma in maniera diversa. La Gummi Ship infatti dovrebbe portarci a rivisitare tutti i mondi visti nei precedenti capitolo della saga, ovviamente ognuno con i suoi brani personali e probabilmente con diversi stage differenti da completare. Basandoci sempre sul trailer offerto, i mondi mostrati ripropongono sia lo stesso design, che gli stessi mostri già affrontati in passato. Agrabah e il Monte Olimpo infatti sono invasi dagli stessi Heartless del passato, mentre è presente anche il Cimitero dei Keyblade con tanto di Nesciens, segno che sarà possibile esplorare anche i mondi di Kingdom Hearts Birth by Sleep. Non che la cosa non sia di nostro gradimento eh!

Oltre ad affrontare orde di Heartless, Nesciens e altri nemici, alcuni stage sembrerebbero offrire dei veri e propri ricordi tramite cut-scene, permettendoci di ripercorrere alcuni degli avvenimenti chiave dei vari capitoli passati. Parliamo di sequenze prive di combattimenti, ma basate comunque su meccaniche rhythm-game. Un espediente nuovo per riesumare stralci di memorie magari rimosse! Oltre a ciò, è stata confermata la presenza del multiplayer online, anche se al momento è difficile ipotizzare se si tratti di multiplayer prettamente competitivo, oppure se i giocatori potranno cooperare per completare alcuni stage aiutandosi a vicenda. Probabilmente questa e altre domande troveranno risposta soltanto in futuro.

Kairy, la chiave di tutto?

Quello che possiamo dare per certo è che questo gioco ruoterà attorno alla figura di Kairy, la persona che più conta per Sora. Come abbiamo specificato prima, il titolo potrebbe essere il ponte che collega Kingdom Hearts III a Kingdom Hearts IV, con la prescelta del Keyblade a fungere da chiave della nuova storia proposta da Square Enix. La ragazza nel trailer si appresta ad affrontare l’enigmatica figura rappresentata dal maestro dei maestri, pronto finalmente a svelare la sua identità. Detto ciò, una domanda inizia a rimbalzarci nella testa: e se queste memorie rivissute altro non sono che ricordi generati dalla mente di Kairi? La ragazza non ha vissuto tutte le avventure insieme a Sora, ma potrebbe comunque custodirne i ricordi all’interno del suo cuore.

La trovata del team di Nomura dunque resta del tutto geniale: proporre un nuovo capitolo della serie re-immaginando tutti i mondi già visitati in passato a ritmo di musica. Allo stesso tempo, inserire stralci di trama per continuare la storia della sua saga, evitando così di confinare il nuovo gioco nella sfera dei un semplice spin-off. Ma fin dove si spingerà la trama? La nostra speranza è che vengano poste le basi a quello che poi sarà il Kingdom Hearts IV che tutti si aspettano, con tanto di ritorno delle amate meccaniche action RPG. Prima di tutto ciò però, c’è un ennesimo viaggio da cominciare, che quasi certamente porterà con sé un nuovo turbinio di emozioni. Siete pronti a riviverle? Prima di salutarvi, ci teniamo a ricordarvi anche dell’arrivo del nuovo Kingdom Hearts Dark Road per dispositivi mobili, cui trama garantirà comunque altri tasselli che andranno a comporre quel complesso puzzle che è la storia di Kingdom Hearts.

Kingdom Hearts Melody of Memory Anteprima può dunque rappresentare quel titolo preparatorio a ciò che ci aspetta in futuro. Un viaggio preliminare utile sia per ricordare tutte le vicende accadute in passato nei precedenti capitoli, sia per continuare quella che ad oggi resta una delle trame più contorte che ci sono in circolazione. Ma quando comincerà questo nuovo viaggio? Per adesso il tutto è stato predisposto nel 2020 (PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch), ma conoscendo Nomura, è comunque da mettere in conto un rinvio dell’ultimo minuto al prossimo anno. Noi comunque siamo già in pieno hype, perché dopotutto parliamo pur sempre di Kingdom Hearts!