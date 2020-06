Ewan McGregor sarà il Grillo Parlante nel Pinocchio di Guillermo Del Toro

La Disney potrebbe avere una versione live-action in arrivo, ma per tutti coloro che già non vedevano l’ora di assistere al Pinocchio animato in stop-motion di Guillermo del Toro ora hanno un motivo in più. Ewan McGregor darà la voce al Grillo Parlante per la visione dark del regista del classico burattino di legno, il cui naso cresce quando dice bugie. Ewan McGregor ha discusso durante una recente intervista ad ACE Universe con Angélique Roché, il suo ruolo di coscienza del personaggio Pinocchio.

“Potrebbe esserci o meno una canzone che deve essere registrata. Non sono sicuro di essere libero di discuterne. Sto impersonando il Grillo Parlante nella versione di Pinocchio di Guillermo del Toro, a cui avevo iniziato a lavorare prima di partire per New York, quindi una parte è stata registrata. E ovviamente è animata in stop-motion, quindi ci vorrà molto tempo per girare quel film. Ma prima parte, che consiste nel registrare i dialoghi, è praticamente finita.”

L’attore ha anche incrociato le dita per quanto riguarda la produzione della serie Disney + su Obi-Wan Kenobi, dicendo che sarà in grado di iniziare probabilmente all’inizio del prossimo anno. Pinocchio, basato non sul film d’animazione della Disney, ma sulla storia di Carlo Collodi, è stato un amore di lunga data per Del Toro, a cui ha lavorando insieme a molti altri suoi progetti fino a quando Netflix ha accettato di finanziarlo e dare al regista il controllo creativo. Guillermo del Toro ha dichiarato:

“Nella nostra storia Pinocchio è un’anima innocente con un padre che non si occupa di lui, così si perde in un mondo che non riesce a comprendere. Intraprende un viaggio straordinario alla fine del quale impara a capire il padre e il mondo reale. Desidero da sempre fare questo film. Dopo l’incredibile esperienza di Trollhunters, ringrazio la talentuosa squadra di Netflix di avermi dato la possibilità di realizzare il sogno di una vita, mostrando al pubblico di tutto il mondo la mia versione di questo strano burattino che diventa un bambino vero”

Il film sarà un musical co-diretto da Mark Gustafson, e scritto da Patrick McHale. Se tutto va bene, Pinocchio potrebbe arrivare in streaming nel 2021.