Little Town Hero arriva su PC il 30 Giugno

Torniamo a parlare, poco più di un mese dopo, di Little Town Hero, titolo JRPG della Game Freak. Dopo l’uscita su Nintendo Switch, la software house nipponica ha deciso di portare il titolo su PC rilasciandolo su Steam il 30 Giugno. In questo caso però, sarà diverso dalla versione PS4: difatti Game Freak farà anche da publisher stesso.

Il giocatore vivrà le avventure di un giovane destinato a diventare eroe in un villaggio sperduto. Dovrà risolvere il mistero del castello a suon di colpi contro mostri di ogni genere, in un combattimento a turni diverso dal classico JRPG e con una buona dose di strategia.

Il titolo targato Game Freak ha ricevuto buone parole riguardo la complessità e la profodnità di tale sistema. Ottima la colonna sonora composta da Toby Fox (qualcuno ha detto Undertale?). Rimanete con noi per ulteriori informazioni nei giorni a seguire e vi ricordiamo che Little Town Hero è attualmente disponibile per Nintendo Switch, mentre il 26 Giugno sarà possibile acquistarlo anche su PS4.