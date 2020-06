Kingdom Hearts: in programma due progetti non ancora annunciati

Il 2019 è stato sicuramente un grande anno per una delle serie di punta della Square Enix, Kingdom Hearts. Ha portato ai numerosi ed appassionati fan di tutto il mondo ma sappiamo che c’è ancora altro dietro questo fantastico mondo fantasy. Ciò siamo certi di dirlo perchè, ora come ora, il franchise è appena entrata in quella che possiamo definire “fase 2“.

Tetsuya Nomura, creatore e producer della serie, ha recentemente condiviso su Twitter un trailer riguardante lo stato attuale della stessa. Nomura ha voluto focalizzare l’attenzione su una piccola e precisa parte del video.

All’inizio del trailer è possibile scorgere quella che sembra essere uno schema che rappresenta la suddetta “fase 2” del titolo nipponico. Tale schema riporta 5 spazi, 3 dei quali sono già occupati dal DLC di KH3, ReMind, dal titolo in arrivo Dark Road e dall’altro titolo annunciato Melody of Memory. Gli spazi dopo, i due rimanenti, sono invece vuoti, stando probabilmente a significare che altri due giochi sono in programma e forse addirittura già in sviluppo.

All’inizio dell’anno Nomura ha dichiarato che Kingdom Hearts ha ora come ora due team distinti che ci lavorano. Nel frattempo, stando ad un annuncio di lavoro da parte di Square Enix verso la fine del 2019, pare cercassero una figura per “sviluppo HD di Kingdom Hearts”: potrebbe significare un nuovo titolo per console? Restate con noi per saperne di più a riguardo! Intanto, vi lasciamo qui sotto al post (con relativo trailer) e lo schema sopracitato.