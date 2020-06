Scarlet Nexus: chi è Yuito Sumeragi?

Abbiamo recentemente parlato del nuovo titolo action Scarlet Nexus di Bandai Namco che, ricordiamo, è stato presentato durante l’evento Microsoft tenutosi il mese scorso. La scorsa volta si trattava di un video gameplay e di un’intervista agli sviluppatori. Stavolta veniamo a conoscenza di alcuni dettagli riguardo il background del possibile personaggio principale, Yuito Sumeragi.

Yuito Sumeragi proviene da una famiglia prestigiosa ed ha deciso di entrare nella OSF (il corpo speciale per il quale combatte) dopo esser stato salvato dall’attacco di un misterioso Altro (gli Altri sono i nemici contro cui combatterà Yuito). Il suo potere si focalizza sulla telecinesi che usa per sottomettere i suoi nemici. Non è ancora chiaro se ci saranno altri personaggi giocabili ma a quanto pare potrebbe essere il personaggio perno del titolo.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che Scarlet Nexus è atteso su tutte le console, sia current-gen che next-gen, unite alla versione PC. Intanto, potete dare un’occhiata ai tweet qui sotto riguardo il personaggio di Yuito Sumeragi. Restate con noi per saperne di piu.

Background: Second son of the Sumeragi family, founders of New Himuka. [1/5] #SCARLETNEXUS pic.twitter.com/RLQ5dReKmE

The Sumeragi are one of New Himuka's most prestigious families. His father leads the current government while his older brother serves as a bureaucrat for the OSF. [3/5] pic.twitter.com/ggItnDMh4O

It is unknown if his psychokinesis power is connected to his strong desires to help others or if his powers come from his family's long history. [5/5]

Discover more on the world of #SCARLETNEXUS by following: https://t.co/arUC37zT6O pic.twitter.com/5RHs4Tbste

— Scarlet Nexus (@scarlet_nexus) June 16, 2020