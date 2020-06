Othercide in uscita su Xbox One, PS4 e PC il 28 Luglio

La lista di titoli RPG isometrici in uscita si allunga sempre più quest’anno. Uno dei big sarà proprio Othercide della Focus Home Interactive che vedrà l’arrivo negli store il mese prossimo.

Il nuovo trailer, oltre che indicare la data d’uscita, mostra altro riguardo la storia del gioco ed il viaggio delle Figlie in un mondo dark fantasy. Come ultimo baluardo dell’umanità, dovrai combattere contro demoni creati dai crimini più atroci che l’uomo ha commesso contro sè stesso. Con il controllo dell’esercito delle Figlie, prenderai parte ad epiche battaglie e combatterai svariati nemici. Più andrai avanti nel tuo viaggio, più acquisirai esperienza e nuove abilità.

Diversamente dai progetti passati, gli sviluppatori in questo caso stanno provando a portare sulla scena videoludica un titolo concentrato sulla narrativa. Difatti, attraverso tutta l’avventura, sarà chiesto ai giocatori di prendere difficili decisioni sul proprio esercito, richiedendo ad esempio il sacrificio di uno per riportarne in vita un altro.

Il titolo della Focus Home Interactive si rifà al combattimento a turni con armi bianche alla base ma con ulteriori meccaniche più profonde che verranno spiegate sicuramente in un prossimo futuro. Potete dare un’occhiata al trailer in calce per qualche spunto di gameplay. Othercide sarà disponibile il 28 Luglio su Playstation 4, Xbox One e PC tramite Steam.