Hearthstone: disponibile l’Ordalia del Vilfuoco

Al Festival del Vilfuoco di Hearthstone arriva L’Ordalia di Vilfuoco, l’avventura per giocatore singolo in 5 capitoli totalmente gratuita. Segui la storia di Aranna Cercastelle mentre affronta un viaggio introspettivo, imbraccia le armi con i Cacciatori di Demoni e si allea con Illidan Grantempesta per affrontare il corrotto artefice della Legione Arrugginita: Robo-Jaraxxus! Conduci Aranna e la sua banda alla vittoria in questa avventura per giocatore singolo per ottenere il dorso delle carte Legione Arrugginita. Tutti i cinque capitoli dell’avventura L’Ordalia del Vilfuoco sono ora disponibili.

Hai completato l’avventura per giocatore singolo? Tieni gli occhi aperti la prossima settimana per le Sfide de L’Ordalia del Vilfuoco, nelle quali dovrai comporre un mazzo per affrontare una sanguinosa battaglia contro i più potenti boss che le Terre Esterne abbiano da offrire. Dimostra la tua abilità (e la tua maestria nel comporre i mazzi) nelle Sfide de L’Ordalia del Vilfuoco per mettere le mani sulla carta Leggendaria Kael’thas Solealto!

il Pacchetto Arana Cercastelle è Disponibile da ora fino al 7 luglio, questo conveniente pacchetto delle Terre Esterne include l’eroe Cacciatore di Demoni Aranna Cercastelle, 20 buste di Ceneri delle Terre Esterne e il dorso delle carte Aranna.