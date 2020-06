Fnatic e Loco annunciano una partnership di contenuti per l’India

La piattaforma di livestream indiana, Loco ha siglato una partnership a lungo termine con Fnatic che si concentra sulla creazione di contenuti esclusivi attorno ai giocatori PUBG MOBILE dell’organizzazione Esport e ai creatori di contenuti in India.

L’obiettivo di questo accordo sarà quello di creare “contenuti esclusivi per gli Esport” inclusi tornei, live streaming e altro, secondo l’annuncio. Questo non è un affare di streaming esclusivo; I giocatori Fnatic che hanno già stabilito i seguenti continueranno lo streaming su altre piattaforme.

Alla domanda su quali tipi di contenuti verranno creati per la piattaforma in occasione di un evento stampa che annuncia la partnership, il CEO di Pocket Aces Anirudh Pandita ha dichiarato che l’idea sarà quella di modellare il modo in cui i contenuti di Esport dovrebbero essere prodotti e presentati e di capire che tipo di formati potrebbe lavorare per l’India.

Pocket Aces è la società madre di Loco e si concentra sulla creazione di contenuti digitali per l’India. La società possiede diversi canali di media digitali come FilterCopy e Dice Media, noti per il suo marchio di contenuti dedicati ai giovani. Ciò include più serie Web e cortometraggi digitali, alcuni dei quali sono stati raccolti da Netflix. La base di abbonati combinata per entrambi i canali su YouTube è superiore a 10 milioni. Nel luglio 2019, Pocket Aces ha annunciato un investimento INR 1 miliardo ($ 13 milioni di dollari) da Sequoia India, DSP Group, 3one4 Capital e altri investitori.